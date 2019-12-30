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ТАСС

Ракетоносцы Северного флота выполнили учебно-боевые задачи в Баренцевом море

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Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Тула». Источник: nationaldefense.ru.

Атомные подводные лодки стратегического назначения "Тула" и "Карелия" провели корабельные учения по экстренному погружению, приготовлению к торпедной атаке и борьбе за живучесть

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения проекта 667БДРМ "Тула" и "Карелия" выполнили плановые задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Северного флота.

"Подводники отработали плавание в надводном положении и на различных глубинах, а также маневрирование. Провели корабельные учения по экстренному погружению, приготовлению к торпедной атаке и борьбе за живучесть", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, экипаж одного из подводных крейсеров отработал взаимодействие с фрегатом "Адмирал флота Касатонов", который проходит испытания в Баренцевом море.

После выполнения всех поставленных задач атомные подводные крейсеры вернулись в пункты постоянного базирования.

По итогам 2019 учебного года экипаж подводной лодки "Карелия", выполнивший стрельбу баллистической ракетой "Синева" из акватории Баренцева моря по боевому полю Кура на Камчатке, был признан лучшим на Северном флоте.

Подводные крейсеры проекта 667БДРМ несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева" каждый.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-18 Карелия
РСМ-54
Проекты
22350
667
667БДРМ Дельфин
Военные учения
СФ
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