ВСУ получили партию МТ-ЛБ, названных "санитарными"

Источник изображения: Фейсбук/Валерий Бут

Украинская научно-производственная компания "ВК Система" передала партию бронированных машин для нужд вооружённых сил Украины. Речь идёт о партии, состоящей как минимум из 4-х санитарных машин.

Обращает на себя внимание тот факт, что под санитарными машинами в ВСУ в данном случае подразумевается бронированная гусеничная военная техника, с нанесёнными на неё красными крестами. Это бронетранспортёры МТ-ЛБ, которые, как неоднократно ранее сообщалось, украинская армия в районе линии соприкосновения пыталась использовать в качестве техники для ведения разведки. Фактически речь шла о попытках прикрываться знаками санитарных служб для проведения операций, которые к санитарным никак не относятся. В одном из случаев "санитарная машина" ВСУ по каким-то причинам была оборудована крупнокалиберным пулемётом.

Передача МТ-ЛБ с индексом "С" (санитарная) осуществляется в рамках выполнения гособоронзаказа на период с 2015 по 2019 год. При этом изначально ГОЗ предусматривал передачу армии 120 таких "санитарных" "мотолыг". Получили ли вооружённые силы Украины все эти машины, не сообщается.

Источник изображения: Фейсбук/Валерий Бут

Из сообщения производителя:

В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых или пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые находятся под огнём.