"Штурмгевер" на пути джихада

Стреляющий "антиквариат" вновь "заговорил" в Сирии

О глобальном характере не прекращающейся гражданской войны в Сирии свидетельствует не только разноплеменное воинство мятежников, в котором "каждой твари по паре", но и то оружие, которым они воюют. Хотя основным "стволом" как джихадистов, так и их противников является старый добрый АК, советского (болгарского, китайского, румынского, египетского, иракского или югославского) производства, помимо него на "тропе войны" можно встретить оружие не только разных стран, но и разных эпох. В том числе, и довольно редкое.

Так, в Сети можно найти немало фото- и видеоматериалов на которых запечатлены боевики-джихадисты, вооруженные "антикварными" штурмовыми винтовками Третьего рейха StG 44.

Напомним, что речь идет о первой успешной серийной штурмовой винтовке, выполненной под промежуточный патрон 7,92х33, позволяющей вести эффективный автоматический огонь на ближней и на средней дистанции и одиночный – на дальней.

Надо сказать, что Гитлер и генералы вермахта довольно скептически отнеслись к Штурмгеверу. И дело было не только в традиционном консерватизме военных, с подозрением относящихся к революционным новинкам (к которым без сомнения можно было отнести и StG 44). При всех ее очевидных плюсах и отменной точности, штурмовая винтовка имела довольно слабую, легко деформируемую ствольную коробку, и хрупкое крепление приклада, что делало проблематичным ее применение в рукопашном бою.

К этому можно прибавить чрезмерный вес (5,2 кг) и чувствительность к загрязнению. Зато StG 44 пришлась ко двору в войсках СС, а особенно оказалась востребованной в ягдкомандах по борьбе с партизанами.

Всего было выпущено около 450 000 штурмовых винтовок, и далеко не все они попали в войска. В последние дни существования гитлеровского режима, Штурмгеверами вооружали даже фольксштурм.

После окончания войны военная карьера StG 44 не завершилась. Их продолжали использовать в силовых структурах ГДР (где ими вооружили полицию, аналог советских внутренних войск и пограничную стражу) и Чехословакии.

Однако потребность унификации вооружения в рамках Организации Варшавского договора и очевидное превосходство более современных систем привели к тому, что Штурмгеверы были сняты с вооружения, и значительная их часть была продана за рубеж. В том числе и в Сирию, к тому времени приобретшую устойчивый статус "государства социалистической ориентации".

Однако количество поставленных автоматов (как можно именовать StG 44 в соответствии с принятой у нас терминологией) было не столь велико, чтобы организовывать производство столь специфического боеприпаса, выпуск которого был свернут в ГДР и ЧССР. Кроме того, Штурмгевер оказался достаточно чувствителен к песку, что для сирийских условий оказалось критичным.

В силу этих причин германские автоматы отправили на склады длительного хранения, где они и пролежали до 2012 года, когда оказались захвачены бандами мятежников – исламистов. Всего в руки джихадистов попало до 5000 StG 44. Вскоре их "операторы" вполне предсказуемо стали испытывать "патронный голод" и поспешили заменить "раритеты" на более практичное и современное оружие. Причем часть "трофеев" оказалась на черных рынках вооружений за пределами САР.

Так, известный эксперт Борис Рожин (Сolonelcassad) сообщает, что в Джибути STG-44 стоит от 500 до 1000 долларов за штуку, что несколько дороже автомата Калашникова, цена на который ниже, в силу огромного их количества на черном рынке.

Некоторые образцы были изъяты российским военными и теперь их можно увидеть на выставках трофеев сирийской войны.

Впрочем, военная история Штурмгевера еще не завершена. Наступающие в провинции Идлиб подразделения САР отмечают, что в руках террористов вновь встречаются STG-44. Что может свидетельствовать о том, что боевики стали испытывать некоторые трудности с оружием и вынуждены были залезть теперь уже в свои схроны.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",