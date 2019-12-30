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В Минобороны РФ готовятся к информационной атаке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сразу несколько иностранных государств скоординировали свою работу со СМИ для проведения информационной атаки, которая может дискредитировать руководство Вооруженных сил России.

Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

По его словам, под атаку могут попасть отдельные политики, общественные деятели, а также журналисты. Кроме того, в Минобороны ожидают усиления информационного давления на Вооруженные силы страны.

Говоря о мерах противодействия, Цаликов отметил, что это будет "честная и открытая работа" Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
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