В Минобороны РФ готовятся к информационной атаке

Сразу несколько иностранных государств скоординировали свою работу со СМИ для проведения информационной атаки, которая может дискредитировать руководство Вооруженных сил России.

Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

По его словам, под атаку могут попасть отдельные политики, общественные деятели, а также журналисты. Кроме того, в Минобороны ожидают усиления информационного давления на Вооруженные силы страны.

Говоря о мерах противодействия, Цаликов отметил, что это будет "честная и открытая работа" Минобороны РФ.