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Военное обозрение

"Вы оккупанты, вам придётся покинуть Сирию": показан контакт САА и военных США

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось видео первого фактически прямого контакта между военнослужащими сирийской правительственной армии и представителями американского военного контингента. Сообщается, что речь идёт о разговоре на повышенных тонах, который произошёл на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (к востоку от реки Евфрат).

В материале арабоязычной службы информации говорится буквально следующее:

Военнослужащие США и Сирийской правительственной армии столкнулись лицом к лицу на северо-востоке Сирии.

В материале говорится о том, что офицер правительственных сил Сирии, обращаясь к американским военным из состава армейского патруля, говорит им о том, что их здесь никто, мягко говоря, не рад видеть:

Вы оккупанты, и не сегодня, так завтра вам придётся покинуть территорию Сирии.

Офицер отметил, что контингент США уже покидал сирийскую территорию на севере страны – "пора покинуть и остальные территории государства".

На кадрах видно, что американские военнослужащие находятся на фоне бронетехники, на которой патрулируют сирийские земли. При этом американское "патрулирование" сводится фактически к контролю нефтяных месторождений на северо-востоке САР.


Ранее в Дамаске отмечали готовность подать иск в Международный суд на США за фактический грабёж сирийской нефти.

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Страны
Сирия
США
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