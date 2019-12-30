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Интерфакс-АВН

Роскосмос заказал пуск восьми пилотируемых "Союзов" к МКС в 2021-2025 годах

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Установка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз-МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур"
Установка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз-МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" заключила контракты на запуск к Международной космической станции (МКС) в 2021-2025 восьми пилотируемых кораблей "Союз-МС" и 13 грузовиков "Прогресс-МС", следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Как следует из договоров, с 1 января 2021 по 31 ноября 2025 года ракетно-космическая корпорация "Энергия" должна изготовить восемь пилотируемых кораблей "Союз-МС", а также принять участие в их запусках и посадках. Кроме того, "Энергия" построит 13 транспортных грузовых кораблей "Прогресс-МС".

В контракты включены и услуги по обеспечению посадок в 2020-2021 двух "Союзов-МС", а также изготовление еще одного пилотируемого корабля к 28 февраля 2025 года.

Всего на изготовление, обеспечение пусков и посадок кораблей по обоим контрактам будет выделено 58,6 млрд рублей.

В документах прописаны услуги по изготовлению, обеспечению пусков и посадок кораблей "Союз-МС" с заводскими номерами 747-751 и 754-757. Как пояснил "Интерфаксу" осведомленный источник, изготовление и запуск кораблей под заводскими номерам 752 и 753 будет осуществляться по отдельным контрактам.

В ноябре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о том, что госкорпорация заказала у РКК "Энергия" изготовление дополнительных двух кораблей "Союз" для обеспечения полетов к МКС астронавтов NASA.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз РН
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