Роскосмос заказал пуск восьми пилотируемых "Союзов" к МКС в 2021-2025 годах

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" заключила контракты на запуск к Международной космической станции (МКС) в 2021-2025 восьми пилотируемых кораблей "Союз-МС" и 13 грузовиков "Прогресс-МС", следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Как следует из договоров, с 1 января 2021 по 31 ноября 2025 года ракетно-космическая корпорация "Энергия" должна изготовить восемь пилотируемых кораблей "Союз-МС", а также принять участие в их запусках и посадках. Кроме того, "Энергия" построит 13 транспортных грузовых кораблей "Прогресс-МС".

В контракты включены и услуги по обеспечению посадок в 2020-2021 двух "Союзов-МС", а также изготовление еще одного пилотируемого корабля к 28 февраля 2025 года.

Всего на изготовление, обеспечение пусков и посадок кораблей по обоим контрактам будет выделено 58,6 млрд рублей.

В документах прописаны услуги по изготовлению, обеспечению пусков и посадок кораблей "Союз-МС" с заводскими номерами 747-751 и 754-757. Как пояснил "Интерфаксу" осведомленный источник, изготовление и запуск кораблей под заводскими номерам 752 и 753 будет осуществляться по отдельным контрактам.

В ноябре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о том, что госкорпорация заказала у РКК "Энергия" изготовление дополнительных двух кораблей "Союз" для обеспечения полетов к МКС астронавтов NASA.