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Военное обозрение

В США назвали основные цели масштабных учений "Защитник Европы 2020"

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Источник изображения: Фейсбук/Армия США в Европе

В американских СМИ вышел материал, в котором разбирается подготовка США к масштабным натовским учениям 2020 года. Учения получили громкое название "Защитник Европы 2020". США примут в них участие в масштабе дивизии.

В штатах отмечается, что одной из главных целей проведения этих маневров для Пентагона является попытка определить, в достаточных ли количествах европейская группировка войск США обеспечена оружием и боеприпасами "на случай реального противостояния". Учитывая выбранную для учений территорию, а это Польша и страны Прибалтики, вряд ли у кого остаются сомнения в отношении того, против кого именно эти учения направлены и кому конкретно собирается противостоять американское военное командование.

Американское издание Defence News:

"Защитник Европы 2020" станет третьим по масштабам военным учением на континенте со времён холодной войны. В его ходе состоится проверка способности армии доставить войска из Соединенных Штатов в оперативные районы по всей Европе от Германии до Польши, стран Балтии и других восточноевропейских стран, включая страны северной Европы.

Дополнительно заявлено, что Пентагон планирует отработать переброску войск в Грузию.

Из заявления командующего по вопросам материального обеспечения армии США генерала Гуса Перна:

Мы будем внимательно оценивать два аспекта во время учений: эффективность обеспечения, а также наличие у войск необходимого оборудования с подходящими боевыми средствами, военной техникой и боеприпасами для выполнения их миссии в этом регионе.

Добавлено, что командование проследит "эффективность переброски войск и техники с военных баз к окопам".

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Страны
Германия
Грузия
Польша
США
Проекты
2020-й год
Военные учения
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Политика и национальная оборона
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