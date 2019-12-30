Рогозин рассказал о замечаниях к российской ракете для полетов на Луну

Российская ракета для полетов к Луне получила множество замечаний, их устранят в ходе технического проектирования, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

"Мы приняли решение поддержать эскизный проект (сверхтяжелой ракеты – Ред.). Есть замечания, их много, они были высказаны при обсуждении на расширенном заседании научно-технического совета ("Роскосмоса" и бюро совета РАН по космосу – Ред.)", — приводит агентство 28 декабря его слова.

Рогозин добавил, что все замечания будут учтены при работе над техническим проектом ракеты для полетов к Луне, к работе над которым "Роскосмос" приступит в начале следующего года.

"Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон", чье основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу. Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 т, к Луне — 27 т. Вторая, более мощная, — 140 т и 33 т соответственно.

По словам генерального директора организации "Агат" Дмитрия Чиркина, программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство, и в каком виде она будет утверждена, трудно сказать.