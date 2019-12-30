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Известия.ru

Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

В качестве примера она привела выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также Парижское соглашение по климату.

"Соединенные Штаты Америки […] посчитали необходимым для себя минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке", — цитирует Захарову "Интерфакс".

Дипломат посетовала, что раньше документы военно-политической сферы долго вырабатывались и долго сохранялись, а сейчас они становятся жертвой сиюминутной конъюнктуры.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РСМД
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