Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений

США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

В качестве примера она привела выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также Парижское соглашение по климату.

"Соединенные Штаты Америки […] посчитали необходимым для себя минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке", — цитирует Захарову "Интерфакс".

Дипломат посетовала, что раньше документы военно-политической сферы долго вырабатывались и долго сохранялись, а сейчас они становятся жертвой сиюминутной конъюнктуры.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа.