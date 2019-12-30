От моста до Луны: какими открытиями запомнился 2019 год

В уходящем году завершены крупнейшие инфраструктурные стройки и представлены инновационные проекты

В России идет масштабная модернизация транспортной инфраструктуры. Бум пришелся на период подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году. В 2019-м темпы не снизились –– наоборот, год стал завершающим для многих крупнейших строек. Запомнился он и перспективными техническими достижениями, причем не только в России. "Известия" выбрали несколько знаковых для страны и мира открытий уходящего года.

Железнодорожная часть Крымского моста

В конце декабря была завершена одна из важнейших строек современной России — Крымский мост. Открыта его железнодорожная часть. Мост через Керченский пролив протяженностью 19 км — один из крупнейших в Европе. Он связал Крымский полуостров с материковой частью РФ, автомобильная часть перехода была запущена в мае 2018 года.

Первый поезд в Севастополь отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга, а 24 декабря — из Москвы в Симферополь. Теперь по железной дороге в Крым можно доехать из столицы за 33 часа, из Питера — за 43,5 часа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков Источник изображения: iz.ru

Продажи билетов стартовали в ноябре. Цены в плацкарт начинались от 3,5 тыс. рублей, в купе — чуть более 4 тыс. рублей. На конец декабря было продано около 60 тыс. билетов. Маршрутная сеть в перспективе будет расширяться. Планируется, что на полуостров будут ходить поезда из 11 городов России.

По "Неве" из Санкт-Петербурга в Москву

Скоростная автодорога Москва–Санкт-Петербург М-11 "Нева" стала первой соединяющей крупные агломерации трассой, которая абсолютно с нуля была построена в постсоветской истории России. 27 ноября открылось сквозное движение по всей протяженности скоростной автодороги (за исключением небольшого отрезка в обход Твери). Новая трасса длиной 669 км (платные участки –– 606,7 км) ведет от столичной МКАД до примыкания к Кольцевой дороге вокруг Петербурга.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Источник изображения: iz.ru

М-11 пересекает территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов и идет почти параллельно существующей бесплатной дороге М-10 "Россия". Ожидается, что трафик к концу 2020 года составит как минимум 20 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — до 150 км/ч, количество полос — от 4 до 10.

Стоимость проезда для легковых автомобилей в будни составляет 1820 рублей наличными и 1331 рубль — при оплате транспондером. В выходные –– 2020 рублей и 1494 рубля соответственно.

Московские центральные диаметры (МЦД)

21 ноября в столичном регионе был запущен знаковый транспортный железнодорожный проект — Московские центральные диаметры (МЦД). Заработали первые два из планируемых пяти маршрутов –– МЦД-1 "Одинцово — Лобня" и МЦД-2 "Подольск — Нахабино". Новое наземное метро создаёт беспересадочные сквозные маршруты из одного подмосковного города в другой через столицу.

Фото: агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков Источник изображения: iz.ru

Теперь добраться из Одинцово до Лобни можно всего за 80 минут, из Подольска в Нахабино — за 116 минут. Планируется запустить еще три линии МЦД: Ленинградско-Казанскую (Раменское-Зеленоград), Киевско-Горьковскую (Апрелевка-Железнодорожный) и Ярославско-Павелецкую (Домодедово-Пушкино). Все они сейчас находятся на этапе проектирования.

Мегапроект уже охватил 45 районов столицы и шесть крупных городов Московской области с населением около 4 млн человек. Его реализация позволит внедрить пригородные железные дороги в транспортную систему столицы.

Первые испытания "Арктики"

Осенью 2019 года на самом мощном в мире ледоколе были запущены атомные реакторы, а в декабре он успешно завершил первый этап ходовых испытаний в море. Строительство "Арктики" стартовало еще в ноябре 2013 года, в июне 2016-го корпус судна был спущен на воду. Первоначально строительство ледокола планировалось завершить в 2017-м. Теперь его сдача в эксплуатацию намечена на 2020 год.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Источник изображения: iz.ru

Ледокол был построен по заказу госкорпорации "Росатом" на Балтийском заводе в Петербурге, в мае его планируется передать заказчику. Судно способно проработать без перезагрузки топлива целых семь лет, ломать сплошной лед толщиной до 2,8 м, а особая система обогрева навигационного оборудования позволит функционировать при температуре до -50 градусов Цельсия.

"Арктика" представляет собой головное судно проекта 22220, куда входят еще два корабля — "Сибирь" и "Урал". На сегодняшний момент только у России есть действующий атомный ледокольный флот. Другие страны лишь декларируют планы по его созданию.

Корабль для полетов на Луну и Марс

Илон Маск представил новый 100-местный космический корабль компании SpaceX Starship, предназначенный для полетов на Луну и Марс. Длина аппарата составляет 50 м — он имеет собственные метановые двигатели и фактически является второй ступенью перспективной многоразовой ракеты BFR, которая будет способна выводить на орбиту более 100 т полезной нагрузки. Корпус корабля выполнен из стали и имеет отклоняемые плоскости в носовой и задней части, с помощью которых будет возможен его управляемый вход в атмосферу. Экипаж Starship составит около 100 человек.

Фото: Global Look Press/SpaceX Источник изображения: iz.ru

Ожидается, что после ввода корабля в эксплуатацию он сможет выполнять до трех орбитальных полетов в день, а для осуществления дальних миссий будет способен дозаправляться топливом в космосе. Первый орбитальный полет аппарата намечен на апрель 2020 года.

Александр Волобуев, Ирина Цырулева, Александр Буланов, Ольга Коленцова