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Российская газета

Командующий группировкой РФ в Сирии назвал ключевое событие 2019 года

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Российско-турецкий патруль в Сирии.
Российско-турецкий патруль в Сирии.
Источник изображения: AP Photo/Baderkhan Ahmad

На совещании в минобороны под руководством Сергея Шойгу представители армейского руководства не только говорили об успешном выполнении задач года видами и родами войск, но и отдали должное достижениями наших военнослужащих и правительственных сил Сирии в борьбе с международными террористами.

Командующий российской группировкой в этом ближневосточном государстве генерал-лейтенант Александр Чайко назвал главную, по его мнению, задачу, решенную в 2019-м российскими и сирийскими военными. Это - установление контроля над территориями в Заевфратье на северо-востоке страны.

- Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию", - считает Чайко.

Напомним, что совместное патрулирование граничащей с Турцией территории, организованное в рамках реализации Меморандума, подписанного 22 октября в Сочи президентами Путиным и Эрдоганом, началось в ноябре и продолжается по сей день. Наши военные выезжают на маршруты патрулирования на бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун". Турецкие - на бронемашинах Kirpi. Безопасность таких колонн, в том числе, обеспечивают российские бронетранспортеры БТР-82.

Кроме того, согласно сочинским договоренностям, российские военные полицейские во взаимодействии с погранслужбой Сирии оказывают помощь в поддержании правопорядка и обеспечении безопасности местного населения и. А еще они контролируют соблюдение пунктов Меморандума после вывода подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения за пределы 30-километровой приграничной зоны.


Юрий Гаврилов

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Сирия
Турция
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