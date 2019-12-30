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Суд вернул в прокуратуру дело о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Химкинский городской суд вернул дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры "Роскосмоса" АО "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" в прокуратуру. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает "РИА Новости" с ссылкой на адвоката Сергея Шостака.

"Государственный обвинитель вышел самостоятельно с возвратом дела прокурору, а фактически с возвратом дела на доследование", — рассказал он агентству.

Также Шостак добавил, что такое решение суд принял именно по ходатайству гособвинителя после почти трех месяцев слушания дела.

Ранее, 12 октября, генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Спустя три дня Химкинский городской суд начал рассмотрение дела.

Уголовное дело о хищении средств "НПО Лавочкина" было возбуждено в июле 2018 года, а фигурантами стали экс-гендиректор "НПО Лавочкина" Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения организации Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков.

Всем обвиняемым вменялось мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело составляет более 60 томов.

Признательные показания дала только Аверьянова. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но позднее отказалась от этих показаний. Остальные же свою вину отрицают.

Акционерное общество "НПО Лавочкина" — предприятие ракетно-космической отрасли, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований.

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  • В новости упоминаются
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
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