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Известия.ru

Компания "Роскосмоса" подаст в суд на канадского производителя спутников

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), являющийся предприятием "Роскосмоса", намерен судиться с канадским производителем спутников MacDonald, Dettwiler and Associates. Об этом 27 декабря сообщается на сайте госзакупок.

Интересы ЦЭНКИ в суде представит шведская юридическая фирма PG Magnusson Advokatbyra AB, ее услуги обойдутся ЦЭНКИ в €8 тыс. Причина судебного разбирательства неизвестна.

Как сообщает "РИА Новости", ранее ЦЭНКИ должен был предоставлять услуги по запуску телекоммуникационного спутника Украины "Лыбидь" ("Либiдь") с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ". Контракт на запуск в декабре 2009 года заключили MDA и Национальное космическое агентство Украины, сумма контракта составила $254 млн. Несмотря на то что заказчиком выступает Украина, юридически над спутником работают MDA, поставляющая для него полезную нагрузку, и российская компания "Информационные спутниковые системы Решетнева" (ИСС), отвечающая за платформу аппарата. Производство ракеты "Зенит" прекратили в 2014 году, в 2017 году состоялся ее последний старт.

"Лыбидь" предназначается в том числе для предоставления услуг регионального и зарубежного телерадиовещания, услуг телефонии, мультимедиа и интернета.

Спутник планировали запустить еще в 2011 году, но старт несколько раз откладывали, в том числе из-за финансовых проблем подрядчиков. В 2018 году на Украине допустили "пессимистический сценарий", согласно которому канадцы вернут деньги за проект, а Киеву придется создавать новые космические аппараты. Отмечается, что на это может уйти до пяти лет.

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