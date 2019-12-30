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Российская газета

ВКС РФ получат до 2027 года 12 дивизионов ракетных систем С-350

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С 2021 по 2027 годы Воздушно-космические силы России получат на вооружение 12 новейших зенитно- ракетных комплексов С-350. Данные комплексы в два-два с половиной раза повысят эффективность борьбы с крылатыми ракетами неприятеля.

Об этом на итоговом селекторном совещании в министерстве обороны РФ доложил начальник Академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. Он добавил, пишет ТАСС, что в настоящее время подходит к концу прием в состав учебного центра академии первого зенитно-ракетного комплекса для обучения боевых расчетов. 12 дивизионов С-350 поступят в пять зенитно-ракетных полков.

Ракетная система средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты от объектов воздушного нападения, как аэродинамических, так и баллистических. В одной пусковой установке комплекса - 12 зенитных ракет.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
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