Назван главный успех российских войск в Сирии за год

Установление контроля над территориями на северо-востоке Сирии — ключевое достижение российских военных в САР в этом году. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

"Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", — цитирует его "РИА Новости".

Кроме того, Чайко отметил, что совместные патрулирования Россией и Турцией с содействием военной полиции также стали знаковыми событиями в 2019 году.

Ранее 12 декабря официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия и Турция продолжают выполнять сочинский меморандум по Сирии, в рамках которого в Заевфратье был завершен отвод курдских формирований.

Также она рассказала, что российские специалисты оказывают медицинскую помощь местным мирным жителям и раздают нуждающимся продовольственные наборы.

22 октября по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии. Как рассказал тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, патрулирование должно осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Меморандум также закрепил договоренность двух стран о борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, сепаратизмом в Сирии, а также подтвердил приверженность единству и территориальной целостности Сирии.

С 9 октября Турция проводила в Сирии операцию "Источник мира" против курдских военных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией.