"Это плохая идея": США собирают миротворцев для Донбасса

Пушков оценил идею США о вводе миротворцев ООН в Донбасс
Американский дипломат Уильям Тейлор считает, что для урегулирования конфликта в Донбассе на территорию региона нужно ввести миротворческие силы ООН. Над этим вопросом, по его словам, думал еще спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. По мнению Тейлора, эта тема актуальна и сейчас, однако для этого нужно, чтобы другие страны, в том числе США, выделили деньги на миссию.
Промежуточным шагом для урегулирования конфликта в Донбассе может стать введение миротворцев ООН, которое в итоге должно привести к установлению полного контроля Киева над территориями региона. Такое мнение высказал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию "Зеркало недели", передает НСН.
По словам дипломата, об этом думал в том числе и бывший спецпредставитель США Курт Волкер. Тейлор считает, что тема введения международных сил в Донбасс актуальна до сих пор. Американский дипломат также добавил, что сначала миссию на юго-востоке Украины должен утвердить Совет безопасности ООН, а США и другим странам придется выделить деньги на формирование миротворческого контингента в Донбассе.
"В Донбасс надо ввести миротворцев ООН, а платить за это должны европейцы, заявил глава посольства США в Киеве Тейлор. США в своем репертуаре, но это плохая идея. Миротворцев без согласия России и самого Донбасса там не будет. Да и Европа не горит желанием нести огромные расходы", - считает член Совфеда.
Вместе с тем сами украинские власти официально не озвучивали возможность ввода миротворцев ООН на территорию вооруженного конфликта, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - приводит RT его слова.
Таким образом представитель Кремля ответил на то, что украинские власти рассматривают подобный сценарий урегулирования ситуации на юго-востоке страны. В середине декабря украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая в передаче "Свобода слова" на телеканале "Украина", заявил, что власти страны возможно вернутся к этой идее, если поймут, что урегулирование на базе минских договоренностей не приносит результатов.
"Когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию", - рассказал он.
Пристайко также объяснил, что Украина не делала никаких заявлений по этому поводу, потому что не является членом Совета Безопасности ООН. Тем не менее, по словам министра, у украинского главы Владимира Зеленского есть "ряд планов" относительно этого вопроса. Какие именно, чиновник не рассказал.
В связи с этим заявлением украинского министра Пушков написал в соцсетях, что властям Украины стоит предлагать конкретные шаги по урегулированию конфликта, а не фантазировать.
"Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, которых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет. В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий", - написал сенатор в Twitter.
Президент Украины ранее указывал, что будет "доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России".
Еще в 2015 году политики на разных уровнях начали говорить о введении миротворческих сил в Донбасс. Однако без согласия сторон конфликта ООН не может ввести свою миссию на какую-либо территорию. Москва считает, что ответственными по этому вопросу должны быть Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), так как они являются сторонами конфликта.
Ангелина Мильченко