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ЦАМТО

На Ил-112В в рамках заводских испытаний проведены отработки систем самолета

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Салон тренажера военно-транспортного самолета Ил-112В
Салон тренажера военно-транспортного самолета Ил-112В.
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

ЦАМТО, 27 декабря. На летно-испытательной станции ПАО "ВАСО" (входит в состав Дивизиона транспортной авиации ОАК) приступили к отработкам систем самолета в рамках заводских испытаний на новом перспективном легком транспортном самолете Ил-112В.

После первого полета в рамках подготовки к предварительным испытаниям на воздушном судне была установлена система бортовых измерений, проведен ряд доработок, проработаны решения по оптимизации взлетной массы.

"Проведение заводских испытаний на летно-испытательной станции ВАСО позволит провести работы по проверке ряда систем, которые невозможно выполнить в цеховых условиях. Это поможет сэкономить общее время, запланированное для наземных отработок самолета перед проведением предварительных испытаний", – сообщил директор программы ЛВТС Сергей Кремер.

Второй опытный образец Ил-112В, предназначенный для прочностных и ресурсных испытаний, находится в ЦАГИ.

"В производство заложены третья и четвертая опытные машины. В настоящее время их изготовление находится на этапах заготовительно-штамповочного и механического производства, изготавливаются детали агрегатов. В рамках программы реализованы необходимые мероприятия по доработке конструкторской документации и снижению веса конструкции. Эти самолеты будут соответствовать требованиям технического задания Министерства обороны РФ. Производство опытных машин планируется завершить к концу 2021 года. В 2022-м самолеты присоединятся к программе летных испытаний", – сообщил руководитель ДТА, генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

Предприятия Дивизиона транспортной авиации будут готовы к серийному производству самолета в 2022 году. Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более 10 самолетов Ил-112В в год.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В – первое грузовое воздушное судно, разработанное в России с нуля в постсоветское время. Новый военно-транспортный самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26.

Ил-112В сможет заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО, в автоматическом режиме. Предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая взлетно-посадочные полосы с грунтовым покрытием.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
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Ил
Минoбороны РФ
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ЦАГИ
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