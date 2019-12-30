В США захотели получить биосенсорную ткань, контролирующую состояние пилотов

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ВМС США рассматривают возможность приобретения специализированной ткани для изготовления биосенсорных костюмов, которые могли бы собирать физиологические данные о пилотах летательных аппаратов, пишет The Drive.

Naval Air Systems Command (NAVAIR, занимается снабжением морских летчиков необходимым оборудованием) накануне опубликовало запрос на получение информации о "тканях физиологического мониторинга" для "биодатчиков одежды, пригодных для использования в морской авиации".

NAVAIR заявляет, что им необходимы ткани, обладающие хорошей эластичностью, способные заметно растягиваться, не разрываясь, и быстро возвращаться к своей первоначальной форме. В то же время материал должен быть "комфортным для кожи".

Он также должен соответствовать международным промышленным стандартам ASTM по устойчивости к нагреванию во время пожара. Это особенно важное требование безопасности, так как некоторые из используемых в США синтетические ткани могут плавиться и прилипать к коже, вызывая или усугубляя и без того немалые ожоги.

Биосенсорная одежда не нова, она используется в профессиональном спорте уже много лет. Как правило, в ней применяются ткани с вплетенными серебряными волокнами или другие материалы, которые могут ощущать физиологические изменения: увеличение или уменьшение температуры, а также перепады артериального давления. Они передают эту информацию на небольшой переносной компьютер, который, в свою очередь, уже интерпретирует её, позволяя проводить оперативный анализ.