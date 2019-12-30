Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников

По словам главы Роскосмоса, план запуска не является жестким и может меняться в зависимости от готовности космических аппаратов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Роскосмос не довел число запусков в 2019 году до намеченных 45 в основном из-за неготовности космических аппаратов OneWeb и Минобороны РФ. При этом сам план стартов не является жестко согласованным документом и может меняться, заявил ТАСС в пятницу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя слова курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова о выполнении космических пусковых программы России в этом году чуть более чем на 50%.

"План запусков 2019 года сократился, прежде всего, из-за того, что компания OneWeb не смогла поставить свои спутники в силу их неготовности. Эти старты теперь будут обеспечены в начале и в середине 2020 года", - сообщил глава Роскосмоса. Он добавил, что первоначально в 2019 году планировалось выполнить восемь запусков спутников OneWeb.

Другая причина сокращения числа пусков, пояснил Рогозин, - сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны. По его словам, неготовность спутников военного ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивой к космической радиации электронно-компонентной базы класса Space. "Здесь вопрос связан не с Роскосмосом - в периметре Роскосмоса нет предприятий, производящих микроэлектронику, они находятся в рамках других госкорпораций и в частной собственности", - отметил глава госкорпорации.

Третья группа причин, по его словам, действительно относится к организационным, но они появились не в последнее время, а в последние годы. "Например, физически в 2019 году не мог быть проведен запуск к МКС лабораторного модуля "Наука", так как требовались дополнительные испытания топливных баков. Сейчас они завершены, аппарат будет передан на Байконур в 2020 году", - пояснил гендиректор.

Гибкий план

"Заявленный мной в начале года план в 45 запусков не является каким-то жестким директивным документом, это наш внутренний план расчета максимально возможного числа пусков с учетом достижения 100% выигрыша в международных тендерах. То есть это ориентировочный план, который может трансформироваться", - подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что число выполняемых за год Россией запусков прежде всего зависит от готовности полезных нагрузок. "Когда космические аппараты готовы, то организация их выведения на орбиты не представляет большого труда, поскольку Роскосмос обладает необходимым запасом средств выведения - это и большое число изготовленных ракет "Союз-2", и ракеты "Протон", и другие", - пояснил гендиректор корпорации.

По словам Рогозина, при готовности спутников Минобороны РФ и OneWeb можно было выполнить в 2019 году 43-44 запуска отечественных космических ракет. "Самое большое количество запусков могло быть выполнено по линии иностранных заказчиков. Здесь проблема, конечно, и в готовности наших иностранных партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке - запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов", - добавил он.

Глава Роскосмоса отметил, что с учетом запусков российских боевых ракетных комплексов, которые производятся предприятиями госкорпорации, Роскосмос все равно выполнил за год более 40 пусков. "Но главное, что мы запустили 25 ракет космического назначения и все запуски прошли успешно. Это важный результат той работы, которая была развернута в отрасли по системе качества и надежности ракетно-космической техники", - подытожил гендиректор.