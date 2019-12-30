К своему 80-летнему юбилею ОКБ Сухого представило альбом с ранее не публиковавшимися снимками прототипа истребителя 5-го поколения С-22. В серию он не пошел, но многие разработки проекта воплотил в себе экспериментальный Су-47 "Беркут".
Самые необычные проекты советских вооружений
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