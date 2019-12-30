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Деловая газета "Взгляд"

Самые необычные проекты советских вооружений

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К своему 80-летнему юбилею ОКБ Сухого представило альбом с ранее не публиковавшимися снимками прототипа истребителя 5-го поколения С-22. В серию он не пошел, но многие разработки проекта воплотил в себе экспериментальный Су-47 "Беркут".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-47
Проекты
Истребитель 5 поколения
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