Названы самые ожидаемые вооружения российской армии в 2020 году

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов по просьбе "Известий" представил список самых ожидаемых российской армией и флотом вооружений в 2020 году.

Так, в строю ВКС России займут свое место первые два истребителя пятого поколения Су-57. Еще более 70 таких самолетов военные летчики получат в течении следующих семи лет.

"Эта уникальная машина обладает всеми характеристиками, присущими машине пятого поколения, объединяя новейшие технологии как в авиастроении, так и в сфере интеллектуального обеспечения самолета. Су-57 даже успел побывать на театре военных действий в Сирии, где успешно выполнил все отрабатываемые задачи", — сказал эксперт.

Ожидается и долгожданное появление в ВМФ России новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Вслед за крылатыми ракетами "Калибр" гиперзвуковые ракеты "Циркон" будут размещаться на боевых кораблях и подводных лодках. Известно также, что в связи с приостановкой ДРСМД, российские инженеры уже разрабатывают "Циркон" наземного базирования", — добавил Михайлов.

Также серьезно переоснащается вся система противовоздушной и противоракетной обороны. В 2020 году в войска продолжат поступать системы С-400, С-300В4, а также комплексы средней дальности Бук-М3 и комплексы малой дальности семейства "Тор-М2".

"Концерн "Алмаз-Антей" завершил госиспытания новейшего мобильного ЗРК "Гибка-С", способного максимально эффективно прикрывать сухопутные подразделения на марше. Завершаются госиспытания уникального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", способного создавать сложную мишенную обстановку для всего спектра имеющихся и перспективных средств ПВО", — подчеркнул он.

В целом, новейшая техника в 2020 году продолжит поступать на вооружение в Сухопутные войска, ВМФ России, ВКС России, ВДВ и части спецназначения и другие рода войск.

По оценке Александра Михайлова, к концу 2019 года Минобороны сумело перевооружить армию новейшей военной техникой более чем на 68%. Помимо этого на 82% процента модернизировали ядерную триаду России.

Ранее 27 декабря на боевое дежурство заступил первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард".