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Известия.ru

Названы самые ожидаемые вооружения российской армии в 2020 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов по просьбе "Известий" представил список самых ожидаемых российской армией и флотом вооружений в 2020 году.

Так, в строю ВКС России займут свое место первые два истребителя пятого поколения Су-57. Еще более 70 таких самолетов военные летчики получат в течении следующих семи лет.

"Эта уникальная машина обладает всеми характеристиками, присущими машине пятого поколения, объединяя новейшие технологии как в авиастроении, так и в сфере интеллектуального обеспечения самолета. Су-57 даже успел побывать на театре военных действий в Сирии, где успешно выполнил все отрабатываемые задачи", — сказал эксперт.

Ожидается и долгожданное появление в ВМФ России новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Вслед за крылатыми ракетами "Калибр" гиперзвуковые ракеты "Циркон" будут размещаться на боевых кораблях и подводных лодках. Известно также, что в связи с приостановкой ДРСМД, российские инженеры уже разрабатывают "Циркон" наземного базирования", — добавил Михайлов.

Также серьезно переоснащается вся система противовоздушной и противоракетной обороны. В 2020 году в войска продолжат поступать системы С-400, С-300В4, а также комплексы средней дальности Бук-М3 и комплексы малой дальности семейства "Тор-М2".

"Концерн "Алмаз-Антей" завершил госиспытания новейшего мобильного ЗРК "Гибка-С", способного максимально эффективно прикрывать сухопутные подразделения на марше. Завершаются госиспытания уникального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", способного создавать сложную мишенную обстановку для всего спектра имеющихся и перспективных средств ПВО", — подчеркнул он.

В целом, новейшая техника в 2020 году продолжит поступать на вооружение в Сухопутные войска, ВМФ России, ВКС России, ВДВ и части спецназначения и другие рода войск.

По оценке Александра Михайлова, к концу 2019 года Минобороны сумело перевооружить армию новейшей военной техникой более чем на 68%. Помимо этого на 82% процента модернизировали ядерную триаду России.

Ранее 27 декабря на боевое дежурство заступил первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард".

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
Гибка-С
ПАК ФА
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Циркон-С 3М22
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
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Бук ЗРК
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Калибр КР
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Тор ЗРК
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1 комментарий
№1
30.12.2019 13:53
По моему, скромному мнению, в объектовой системе  ПВО существует большая дыра. О которой хорошо были проинформированы российские военные, после уничтожения двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводов у арабов. Также сильно заметна экономически не эффективная модернизация системы ПВО наших баз в Сирии. Ждали в 2019 году начало массового производства "Деривации", не дождались. И судя по статье Александра Михайлова не дождемся и в 2020 году. Опять "жареного петуха наши мужики" ждут. Хотя несколько дивизионов модернизированных "шилок" уже в 2019 году должны стоять на объектах.  Нет своих "шилок", получите из Белоруссии в счет госдолга. Можно и Иранские автоматические зенитные орудия закупить 100 мм. Сколько нужно спалить народных денег при стрельбе ракетами по БПЛА, чтобы дошло, что из пушек по воробьям нормальные военные не стреляют. Или опять вопрос упирается в слишком мощных лоббистов ОПК. С копеечных "шилок" навара мало. Толи дело, "Панцири" и "Торы" позолоченные.
-2
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