Более 100 тыс летательных аппаратов было зафиксировано на восточных рубежах России

В этом году дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили на подлете к государственным границам на востоке России свыше 135 тысяч летательных аппаратов. Об этом сообщил на селекторном совещании в Минобороны командующий войсками ВВО Геннадий Жидко.

"Нарушений государственных границ не допущено", - отметил он.

По словам Жидко, в целом военно-политическая обстановка в зоне ответственности Восточного военного округа характеризовалась стремлением США к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Командование ВВО вскрыло 120 совместных мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил США и их союзников", - констатировал он.

"Адекватно действиям вооруженных сил иностранных государств войска округа выполнили 210 мероприятий по обеспечению военной безопасности восточных рубежей России", - добавил командующий войсками округа.