"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов

Серийное производство легкого военно-транспортного самолета Ил-112В стартует с 2022 года. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ПАО "Ил".

"Предприятия Дивизиона транспортной авиации будут готовы к серийному производству самолета в 2022 году. Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более 10 самолетов Ил-112В в год", — сказано в релизе.

На данный момент на летно-испытательное станции "ВАСО" приступили к отработкам систем самолета Ил-112В в рамках заводских испытаний.

Директор программы ЛВТС Сергей Кремер рассказал, что в ходе испытаний будут проверены системы, которые невозможно обследовать в заводских условиях — это поможет сэкономить время, отведенное на наземные отработки перед проведением предварительных испытаний.

Второй опытный образец самолета, предназначенный для прочностных и ресурсных испытаний, находится в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Третья и четвертая опытные машины заложены в производство.

18 декабря стало известно, что Министерство обороны России заключит новый контракт на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А до конца 2019 года.