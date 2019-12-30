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Известия.ru

"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Количество российских спутников на орбите возросло до 92 штук, сообщает 27 декабря пресс-служба "Роскосмоса".

"На конец 2019 года российская орбитальная группировка аппаратов социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 92 КА (космических аппарата. — Ред.)", — сказано в итогах года, подведенных корпорацией.

Всего в текущем году "Роскосмос" вывел на различные орбиты 73 космических аппарата, включая два навигационных спутника "Глонасс-М".

В пресс-службе отметили, что в течение года были осуществлены пуски 25 космических ракет со 100-процентной долей успешных запусков, в то время как в 2018 году произвели 19 успешных пусков. Такой показатель стал результатом труда всех работников ракетно-космической отрасли — пусковиков, ракетчиков, конструкторов и инженеров, а также повышения качества создаваемых аппаратов и космических носителей.

В этот же день стало известно, что 2019-й стал первым годом за последние 16 лет, закончившимся без космических аварий.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
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1 комментарий
№1
30.12.2019 22:23
Сколько сотен КА у американцев в данный момент?
0
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