"Серьезный ответ": "Авангард" заступил на дежурство

Первый ракетный комплекс "Авангард" поставлен на боевое дежурство

На боевое дежурство заступил полк Ракетных войск стратегического назначения, оснащенный новым гиперзвуковым комплексом "Авангард". О разработке комплекса стало известно в марте 2018 года - тогда про новую разработку рассказал лично Владимир Путин. В следующем году уникальный комплекс начнет системно поступать в войска.

Первый полк, на вооружении которого стоит новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард", заступил на боевое дежурство в пятницу, 27 декабря.

Местом дислокации войск, оснащенных новейшим вооружением, стала Оренбургская область. Именно там в прошлом году проводились испытательные пуски ракет с нового комплекса - тогда заряд, выпущенный "Авангардом", успешно поразил цель на Камчатке. Уже в мае новое вооружение начало поступать в распоряжение ракетных войск.

Впрочем, оснащение "Авангардами" еще только начинается -

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут активно вооружаться новым комплексом в следующем году, когда в их распоряжении окажется более 20 пусковых установок "Авангард" и "Ярс".

Осенью этого года новый гиперзвуковой комплекс был продемонстрирован экспертам из Соединенных Штатов. Это произошло в рамках соблюдения условий договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), действующего до 2021 года. На необходимость продления этого договора неоднократно указывало военное и политическое руководство России - в частности, его называют "одним из последних препятствий на пути новой гонки вооружений".

О постановке "Авангарда" на вооружение президенту Владимиру Путину уже доложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он назвал произошедшее событием для всей страны и поздравил войска с получением нового комплекса.

"Хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с десяти утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил" - цитирует Шойгу РИА "Новости".

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим крылатым боевым блоком.

Как сообщает ТАСС, разработка нового комплекса велась с 2004 года. Его крылатый блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука, одновременно с этим маневрируя по курсу и высоте, что позволяет преодолевать почти любые системы ПВО и ПРО.

На особый статус "Авангарда" неоднократно обращал внимание и президент России Владимир Путин. Так, недавно он назвал новый ракетный комплекс "оружием будущего". Именно после президентского послания Федеральному собранию в марте 2018 года информация об "Авангарде" стала доступна широкой публике - тогда президент лично рассказал о передовой военной разработке. Одновременно с этим были представлены и другие образцы вооружения - например, крылатая ракета "Буревестник", оснащенная ядерной энергетической установкой. Позже Владимир Путин также возвращался к теме "Авангарда".

"Наверное, вам уже известна одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще - это "Авангард", наша система ракет. Аналогов нет. Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого",

- заявил российский президент этим летом, общаясь со студентами Уральского федерального университета.

После того, как "Авангард" был представлен, Россия стала первой страной, публично сообщившей о том, что в ее распоряжении имеется гиперзвуковое оружие. Теперь "адекватный и ассиметричный, но серьезный ответ", как новый комплекс называл Владимир Путин, официально стоит на вооружении.

Даниил Мизин