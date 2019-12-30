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ЦАМТО

Ракетный полк на Алтае перевооружили на новые комплексы "Ярс-С"

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Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс"
Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс".
Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦАМТО, 27 декабря. Ракетный полк, дислоцированный в Алтайском крае, полностью перевооружен на новые подвижные стратегические комплексы "Ярс-С".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил исполняющий обязанности командира 35-й ракетной дивизии полковник Иван Камагуров.

"В текущем году 479-й ракетный полк 35-й ракетной дивизии подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) полностью перевооружен на ракетный комплекс "Ярс-С", – доложил И.Камагуров министру обороны РФ Сергею Шойгу по видеосвязи на селекторном совещании в пятницу.

"Это позволило нарастить боевые возможности 35-й ракетной дивизии по гарантированному выполнению боевых задач в любых условиях обстановки", – цитирует "РИА Новоти ИюКамагурова.

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Шойгу Сергей
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