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ЦАМТО

ВМФ за год пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Гунеев

ЦАМТО, 27 декабря. ВМФ России в 2019 году пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения, спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса, доложил на селекторном совещании в Минобороны главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"В состав ВМФ приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, поставлено 4 береговых ракетных комплекса и 4 летательных аппарата… В этом году спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса", – сообщил адмирал.

Главком добавил, что продолжается строительство патрульных кораблей ледового класса для охраны Арктики и Заполярья.

Он также подчеркнул, что на данный момент доля современных образцов вооружения, военной специальной техники на флоте составляет более 68%, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
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