ВКС России получат 12 дивизионов зенитных комплексов С-350 в 2021-2027 годах

Начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Жукова Владимир Ляпоров сообщил, что поступление на вооружение этого комплекса обеспечит повышение эффективности борьбы с крылатыми ракетами в два раза

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские Воздушно-космические силы будут усилены 12 дивизионами новейших зенитных ракетных комлпексов С-350 в период с 2021-го по 2027 год. Об этом на селекторном совещании в Минобороны доложил начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Завершается прием в состав учебного центра академии ВКО первого зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков. Всего в период с 2021-го по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитно-ракетных полков", - сообщил Ляпоров.

По его словам, поступление на вооружение комплекса С-350 обеспечит повышение эффективности борьбы с крылатыми ракетами в два - два с половиной раза.

В конце марта этого года завершились государственные испытания новой ЗРС С-350 "Витязь-ПВО", призванной заменить С-300ПС. Одновременно было запущено производство первого серийного комплекта. В декабре российские военные получили первый комплект этой зенитной ракетной системы.

Система С-350 "Витязь" разработана концерном "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.