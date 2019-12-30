Вооруженные силы получат до 2027 года 12 дивизионных комплектов ЗРС С-350

ЦАМТО, 27 декабря. Воздушно-космические силы России в 2021-2027 годы получат 12 дивизионных комплектов ЗРС С-350, которые увеличат эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2,5 раза.

Об этом, как передает "РИА Новости", на селекторном совещании в Минобороны доложил начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Завершается прием в состав учебного центра Академии ВКО первого зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков. Всего в период с 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитно-ракетных полков", – заявил В.Ляпоров.

По его словам, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза.

ЗРС средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.

Может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.

Комплекс представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ.

В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. Новый комплекс предназначен для замены ЗРС С-300ПС с ракетами типа В55Р.

Впервые широкой публике комплекс представили на форуме "Армия-2019", передает "РИА Новости".