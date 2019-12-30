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ЦАМТО

Пять полков РВСН перевооружили в 2019 году

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Сергей Каракаев
Сергей Каракаев.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 27 декабря. Пять полков Ракетных войск стратегического назначения в 2019 году обновили свои вооружения и заступили на боевое дежурство. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Наиболее значимыми и важными событиями уходящего года для РВСН стали участие в стратегическом командно-штабном учении стратегических наступательных сил "Гром-2019", перевооружение пяти ракетных полков с постановкой на боевое дежурство и наращиванием боевого состава группировки РВСН", – сказал С.Каракаев в пятницу на селекторном совещании.

Он доложил, что мероприятия, предусмотренные планом деятельности войск на 2019 год, выполнены в полном объеме.

План поставок вооружения и военной техники в рамках Государственного оборонного заказа выполнен на 100%. Доля современных образцов составляет 76%.

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