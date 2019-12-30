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ТАСС

Командующий Северным флотом заявил о повышении активности НАТО в Арктике

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Американские подводники постоянно отрабатывают в Арктике элементы боевой подготовки. Фото с сайта www.dvidshub.net
Американские подводники постоянно отрабатывают в Арктике элементы боевой подготовки. Фото с сайта www.dvidshub.net.

По словам Александра Моисеева, в этом районе контингент Североатлантического альянса увеличился на 17%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в Арктике, растет и разведывательная деятельность, заявил в пятницу командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

"В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Тем не менее, в целом Моисеев охарактеризовал военно-политическую обстановку в границах ответственности флота как стабильную и контролируемую. Командующий напомнил, что на Северном флоте возросла интенсивность боевой подготовки. За год проведено 590 различных учений, в том числе 30 межвидовых, и более 900 тренировок от стратегического до тактического уровня. Это позволило, по словам Моисеева, повысить уровень выучки личного состава более чем на 9%.

"В уходящем году было успешно выполнено 30 дальних походов в оперативно важные районы Мирового океана, в ходе которых корабли и суда флота осуществили 23 визита и деловых захода", - добавил он.

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