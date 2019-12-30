В США начнут отслеживать все дроны с массой более 200 г

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Поскольку все больше беспилотников заполняют воздушное пространство, главный авиационный регулятор Соединенных Штатов хочет иметь возможность следить за ними.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило в четверг правила, согласно которым большинство дронов должны будут обязательно иметь удаленный идентификатор, который позволил бы чиновникам отслеживать каждый из них в режиме реального времени.

Технологии удаленной идентификации повысят безопасность, позволив FAA, правоохранительным органам и федеральным агентствам по безопасности идентифицировать дроны, летающие в их юрисдикции

– заявила министр транспорта США Элейн Чао.

Правила будет применяться ко всем беспилотникам, которые теперь необходимо зарегистрировать в агентстве. От регистрации будут освобождены только машины весом менее 200 г.

Дроны уже выполняют многие задачи, такие, как съёмка фильмов, наблюдение за нефтеперерабатывающими заводами, сбор данных для военной разведки и помощь в поисково-спасательных операциях. Целый ряд компаний работает сегодня над совершенствованием технологий беспилотных летательных аппаратов.

Ожидается, что беспилотники смогут выполнять и ряд дополнительных задач, включая доставку людям лекарств на дом.