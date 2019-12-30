Российская группировка гражданских спутников выросла до 92 аппаратов

В 2019 году были обеспечены пуски 25 ракет космического назначения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Количество российских гражданских спутников на орбите к концу 2019 года достигло 92 аппаратов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса в пятницу.

"На конец 2019 года российская орбитальная группировка аппаратов социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 92 КА [космических аппаратов]", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе также отметили, что в 2019 году были обеспечены пуски 25 ракет космического назначения, тогда как в 2018 году их было 19. При этом доля успешных запусков в текущем году была обеспечена на уровне 100%. "Такой результат был достигнут в связи с повышением качества создаваемых космических носителей и аппаратов, самоотверженным трудом всех работников ракетно-космической отрасли: пусковиков, ракетчиков, инженеров, конструкторов", - отметили в пресс-службе.

Согласно размещенному в декабре прошлого года сообщению на сайте госкорпорации, на тот момент российская группировка гражданских спутников включала в себя 89 космических аппаратов, в том числе девять аппаратов дистанционного зондирования Земли, два из которых - природоресурсного назначения, три - гидрометеорологического назначения и четыре - оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.