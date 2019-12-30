Спутник "Меридиан-М" запустят с Плесецка в январе

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны России запустит очередной спутник "Меридиан-М" с космодрома Плесецк в январе 2020 года, сообщил на селекторном совещании в Минобороны командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

"В этом году на космодроме Плесецк завершена модернизация стартового комплекса номер 3. Первый пуск с этого старта проведен 11 декабря текущего года. Успешно осуществлен запуск космического аппарата "Глонасс-М". Очередной запуск космического аппарата "Меридиан-М" запланирован в январе 2020 года", - сообщил Головко.