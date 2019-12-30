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Интерфакс-АВН

Спутник "Меридиан-М" запустят с Плесецка в январе

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Meridian
Космический аппарат "Меридиан". Источник: 1tv.ru.

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны России запустит очередной спутник "Меридиан-М" с космодрома Плесецк в январе 2020 года, сообщил на селекторном совещании в Минобороны командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

"В этом году на космодроме Плесецк завершена модернизация стартового комплекса номер 3. Первый пуск с этого старта проведен 11 декабря текущего года. Успешно осуществлен запуск космического аппарата "Глонасс-М". Очередной запуск космического аппарата "Меридиан-М" запланирован в январе 2020 года", - сообщил Головко.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Плесецк
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