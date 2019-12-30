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Военное обозрение

На Украине начаты испытания новых реактивных снарядов "Тайфун-1"

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Источник изображения: Фейсбук/КБ "Южное"

Украинское КБ "Южное" сообщает о начале испытаний ракет (реактивных снарядов) "Тафун-1". На начальном этапе испытаний предусматривается стрельба с применением "Тайфуна-1" на расстояние около 40 км. Особо отмечается, что это "вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 "Град".

О том, что для нужд украинской армии разрабатывается новая линейка дальнобойных реактивных снарядов, было заявлено в прошлом году. Информацию озвучил тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе выставки "Оружие и безопасность 2018".

Линейка новых боеприпасов включает управляемый снаряд "Тайфун-1М", а также модернизированные версии снарядов для реактивных систем залпового огня. Это "Тайфун-2" и "Тайфун-4".

Так, калибр реактивного снаряда "Тайфун-1" составляет 122 мм. Калибр второй версии "Тайфуна" - 220 мм. Его максимальная дальность поражения цели оценивается в 65 км. Калибр "Тайфуна-4" составляет 400 мм. При этом производитель утверждает, что такие боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 280 км.

Ранее упомянутый г-н Турчинов заявлял, что эти боеприпасы разрабатываются с той целью, чтобы "дать отпор российской армии".

О ходе испытаний "Тайфуна-1", в плане конкретных показателей мощности боеприпаса и эффективности поражений целей, пока не сообщается.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
КБ "Южное"
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