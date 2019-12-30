Boeing продолжит модернизацию вертолетов AH-64 "Апач" ВС Великобритании, Нидерландов и ОАЭ

ЦАМТО, 27 декабря. Минобороны США 18 декабря объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Boeing соглашения на проведение на модернизации ударных вертолетов AH-64 "Апач" Великобритании, Нидерландов и ОАЭ к стандарту AH-64E "Апач Гардиан".

Стоимость контракта, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 564,506 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Меса (шт.Аризона). Завершить поставку планируется до 1 марта 2025 года. В общей сложности в рамках контракта будут модернизированы 47 вертолетов. Количество машин, которое предполагается поставить каждой из стран, не разглашается.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку ОАЭ в рамках программы "Иностранные военные продажи" 28 модифицированных ударных вертолетов AH-64E "Апач", 9 новых AH-64E "Апач", связанного оборудования, услуг обучения и материального обеспечения. Полная стоимость продажи может составить 3,5 млрд. долл. Поставка десятого нового вертолета была одобрена в 2019 году с целью замены одной машины, потерянной ВС ОАЭ в ходе боевых действий.

В феврале 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг для поддержки модернизации 28 вертолетов AH-64D Блок.2 "Апач" до конфигурации AH-64E. Полная стоимость продажи может составить 1,191 млрд. долл.

В интересах МО Великобритании Boeing реализует программу модернизации 50 имеющихся ударных вертолетов WAH-64 Mk.1 к версии AH-64E "Апач Гардиан", стоимость которой оценивается в 2,3 млрд. долл.

Это не первый контракт, подписанный с Boeing в рамках модернизации вертолетов трех стран к новейшей версии AH-64E "Апач Гардиан".