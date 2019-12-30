Третий летный опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62, совершивший первый полет в августе 2019 года.

ЦАМТО, 27 декабря. На летно-испытательной станции ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) 27 декабря поднялся в воздух третий опытный образец многоцелевого вертолета Ка-62.

Подъем в режиме "висения" проводился в рамках выполнения предварительных испытаний и завершился успешно.

Третий летный образец Ка-62 поднялся в воздух для оценки его общей работоспособности и проверки работ основных систем электроснабжения и бортового оборудования. Вертолет подняли в воздух летчики-испытатели АО "Камов" – разработчика Ка-62 (входит в холдинг "Вертолеты России"). Ранее машина успешно прошла серию испытаний в режиме наземных гонок. Далее ей предстоит пройти серию испытаний на базе АО "Камов" в Москве. В ближайшее время данный вертолет вместе двумя ранее выпущенными летными образцами Ка-62 приступит к программе сертификационных испытаний.

"Параллельно с подготовкой к сертификационным испытаниям полным ходом идет подготовка к серийному производству Ка-62, которое мы планируем запустить в 2020-м году, – сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. – Первые машины планирует приобрести администрация Приморского края. По завершении процесса сертификации, мы будем готовы к началу серийных поставок".

"В производстве опытных образцов вертолета Ка-62 мы сделали большой прорыв. Не так давно машина приняла участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, и выполнила, как одиночный пилотаж, так и пролет в составе группы. Вертолет вызвал большой интерес и у отечественных и у иностранных гостей. Кроме того, в сентябре этого года в рамках Восточного экономического форума были подписаны два соглашения о сотрудничестве в области поддержки производства и продвижения гражданских вертолетов типа Ка-62", – отметил управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Вертолет массой до 6,5 тонн может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью Ка-62 является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.

Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов. В частности, может выполнять полет и посадку с одним работающим двигателем. Травмобезопасность пилота и пассажиров на случай жесткой посадки повышена за счет энергопоглощающей конструкции шасси и кресел.

Серийное производство вертолета Ка-62 планируется начать в 2020 году при финансовой поддержке Фонда развития промышленности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".