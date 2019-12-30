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ТАСС

Хайнань в начале 2020 года приступит к строительству международного космического городка

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Чанчжэн-5
Ракета-носитель «Чанчжэн-5».
Источник изображения: 24kg.org

Площадь объекта превысит 12 кв. км

ХАЙКОУ /Китай/, 27 декабря. /ТАСС/. Администрация города Вэньчана, где находится один из четырех китайских космодромов, на востоке южнокитайского острова Хайнань с начала 2020 года приступит к строительству международного космического городка. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, площадь объекта превысит 12 кв. км. Курировать этот стратегический проект будет специально созданное ведомство - Управление по контролю за международным космическим городком в Вэньчане. Одновременно власти приступят к усовершенствованию инфраструктуры прилегающего населенного пункта, где планируется оптимизировать такие важные социальные сферы, как образование, медицинские услуги, культура и спорт, довести до максимально высокого уровня различные коммерческие услуги жителям.

"На первом этапе основную часть работы по созданию космического городка возьмет на себя компания "Хантяньчэн цзяньшэ пинтай" ("Платформа по строительству космического городка"), - проинформировали местные власти. - Она займется привлечением инвестиций, распределением финансовых рисков, а также застройкой и использованием земельных ресурсов, возведением правительственных инфраструктурных объектов и реализацией проектов по преобразованию облика города, управлением активами и коммерческими проектами".

Как уточнили власти, уже заключены десять контрактов с высокотехнологичными компаниями, которые примут участие в этой программе, а также ведутся переговоры с еще 20 крупными профильными предприятиями.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах. В Вэньчане находится один из четырех космодромов Китая, с него, в частности, осуществляются запуски крупнейшей ракеты-носителя страны "Чанчжэн-5".

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Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Медицина
Чанчжэн
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