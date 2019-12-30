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Деловая газета "Взгляд"

Раскрыты характеристики новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"

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Боевая машина разведки и управления командира "Гибка-С"
Боевая машина разведки и управления командира "Гибка-С".
Источник изображения: © Пресс-служба КБМ

Машина разведки и управления нового комплекса противовоздушной обороны тактического звена "Гибка-С" способна обнаруживать цели на расстоянии 40 километров, сообщили в холдинге "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Машина разведки и управления оснащена встроенным средством радиолокационной разведки – РЛС 1Л122 "Гармонь", которая обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 40 км", – передает РИА "Новости" сообщение холдинга.

Там сообщили, что система способна управлять шестью боевыми машинами отделения ПВО и существенно сократить время выполнения боевой задачи. В процессе движения машина управления может поддерживать связь с боевыми машинами на дальности не менее 8 километров.

Комплекс "Гибка-С" предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, имеющих скорость до 400 м/с, наземной бронетехники, живой силы и инженерных сооружений на дальности до 6 километров с помощью штатных ПЗРК "Верба" и "Игла". Машина может в движении на скорости до 30 км/ч вести обстрел воздушных целей, что позволяет эффективно прикрывать войска при совершении марша.

Напомним, 21 декабря Россия завершила госиспытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С" на шасси бронеавтомобиля "Тигр".



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Гибка-С
МРУ
Тигр
Тигр БА
Компании
Росэлектроника
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