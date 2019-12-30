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Россия вооружилась гиперзвуковыми "Авангардами"

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Архивное видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Архивное видео.
Источник изображения: Кадр: видео Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", заступил на боевое дежурство. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, пишет ТАСС.

Ракетный полк поставлен на боевое дежурство 27 декабря в 10:00 мск. Комплекс получил полк в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали оснащать комплексами в мае 2019 года. В 2020-м ожидается заступление более 20 пусковых установок комплексов "Ярс" и "Авангард".

"Авангард" и "Сармат", а также крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Он отметил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

Путин сравнил создание "Авангарда" с запуском искусственного спутника Земли. По его словам, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, "он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию", а "крылатый блок при этом надежно управляется".

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
РС-24 Ярс
Сармат МБР
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
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