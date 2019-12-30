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ТАСС

Борисов заявил, что у "Арматы" хороший экспортный потенциал

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Танки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 "Армата".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В России создана новая платформа для сил общего назначения, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Комплексы ПВО С-350, С-400, С-500 и "Бук-М3", самолеты "Сухого", а в будущем и бронетехника на платформе "Армата" обладают наибольшим экспортным потенциалом среди разработанных в России вооружений. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Юрий Борисов.

"У нас неплохие возможности практически по всем направлениям. В области противовоздушной обороны появляются новинки - комплекс С-350 "Витязь", на подходе С-500, но это все в будущем. В очередь стоят за комплексом С-400, очень хороший экспортный потенциал у "Бука-М3", у переносных зенитных ракетных средств, у боевой авиации - самолеты Су-35, Су-34, Су-57 с набором авиационных средств поражения - неплохие позиции", - сказал Борисов.

Он отметил, что в России сегодня создана новая платформа для сил общего назначения. "Это танк "Армата", "Курганец", "Бумеранг". Все это наши потенциальные возможности по экспорту в будущем", - добавил вице-премьер.

По словам Борисова, хорошие перспективы и у судостроителей, потому что появились интересные новинки - малые корветы, патрульные корабли, дизель-электрические подлодки. "В области РЭБ у нас хорошие перспективы", - отметил он.

Говоря об экспорте вооружения, вице-премьер напомнил, что Россия "занимает устойчивое второе место по объемам продаж" на рынке вооружения, несмотря на довольно жесткую конкуренцию.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Бук-M3
Бумеранг
ПАК ФА
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Су-34
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
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