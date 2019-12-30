Шойгу заявил о высоких темпах развития военный инфраструктуры в Арктике в 2019 году

Министр обороны также отметил, что большое внимание в уходящем году уделялось формированию профессиональной армии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская военная инфраструктуры в Арктике развивалась в 2019 году хорошими темпами. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

"Большое внимание уделяли вопросам формирования профессиональной армии. Вывели систему высшего военного образования на объем подготовки, обеспечивающий потребность армии в квалифицированных кадрах. Завершили создание сети президентских кадетских училищ. Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике", - сказал Шойгу.

Подводя итоги уходящего года, министр отметил, что продолжалась реализация программы по восстановлению мирной жизни в Сирии и возвращению в страну беженцев.

"Многое сделали для обеспечения социальных гарантий военнослужащих. Закрыли план по постоянному жилью. В текущем году его получили 7 тыс. человек, 33 тыс. семей выделено служебное жилье. Выполнили поручение президента России по трудоустройству жен военнослужащих и предоставлению детям мест в детских садах и школах", - сказал он.

По словам Шойгу, среди приоритетов остается патриотическое воспитание молодежи. "Для повышения эффективности такой работы развиваем движение "Юнармия" и создаем круглогодичные учебно-методические центры "Авангард", - сказал министр.

Продолжается строительство главного храма вооруженных сил, который будет освящен и открыт в канун празднования 75-й годовщины Великой Победы. "К этому событию в музейном комплексе "Дорога памяти" увековечиваем имена 33 млн участников Великой Отечественной войны", - добавил Шойгу.