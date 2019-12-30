БЛА "Орбитер-4" выполнил 25-часовой полет

БЛА Orbiter IV, разработанный разработан израильской компанией Aeronautics Defense Systems на основе предыдущей модели Orbiter III. Аппарат самолетного типа с крылом размахом порядка 5 м выполнен по схеме «утка». В качестве силовой установки использован поршневой двигатель. Максимальная взлетная масса беспилотника может достигать 50 кг. Как сообщалось, БЛА может выполнять полеты на удалении до 250 км от наземной станции управления на высотах до 6000 м. При этом максимальная продолжительность полета может достигать 24 часов (у оснащенной электродвигателем версии Orbiter III всего 7 часов). По некоторым данным, полезная нагрузка БЛА может включать также ударные средства. Беспилотник был впервые представлен общественности в 2016 году на международной оборонной выставке в Азербайджане. Тель-Авив, 08.11.2018.

ЦАМТО, 27 декабря. Разработанный Aeronautics Group беспилотный летательный аппарат "Орбитер-4" выполнил полет продолжительностью 25 часов, установив новый рекорд нахождения в воздухе для этой платформы.

По информации Shephard News Team, полет выполнялся на крейсерской высоте с размещенной на борту электронно-оптической разведывательной системой T-Stamp компании CONTROP Precision Technologies Ltd. с лазерным целеуказателем.

"Орбитер-4" представляет собой многоцелевую разведывательную платформу, позволяющую одновременно нести и управлять полезной нагрузкой двух типов, интегрируя ЭО блок с лазерным целеуказателем, РЛС с синтезированной апертурой, морской РЛС MPR или др. БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания, охраны границ и может применяться на суше и на море.

Размах крыла "Орбитер-4" составляет 5,4 м, максимальная взлетная масса – 50 кг, масса полезной нагрузки – 12 кг, максимальная высота полета – 18000 футов. Аппарат оборудован системой автоматического взлета и посадки, может выполнять задачи на удалении до 150 км в зоне прямой видимости. Запуск БЛА осуществляется с катапульты, посадка с применением парашюта и надувных камер. Для управления требуется расчет из трех человек.