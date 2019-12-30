БЛА "Орбитер-4" выполнил 25-часовой полет

ЦАМТО, 27 декабря. Разработанный Aeronautics Group беспилотный летательный аппарат "Орбитер-4" выполнил полет продолжительностью 25 часов, установив новый рекорд нахождения в воздухе для этой платформы.
По информации Shephard News Team, полет выполнялся на крейсерской высоте с размещенной на борту электронно-оптической разведывательной системой T-Stamp компании CONTROP Precision Technologies Ltd. с лазерным целеуказателем.
"Орбитер-4" представляет собой многоцелевую разведывательную платформу, позволяющую одновременно нести и управлять полезной нагрузкой двух типов, интегрируя ЭО блок с лазерным целеуказателем, РЛС с синтезированной апертурой, морской РЛС MPR или др. БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания, охраны границ и может применяться на суше и на море.
Размах крыла "Орбитер-4" составляет 5,4 м, максимальная взлетная масса – 50 кг, масса полезной нагрузки – 12 кг, максимальная высота полета – 18000 футов. Аппарат оборудован системой автоматического взлета и посадки, может выполнять задачи на удалении до 150 км в зоне прямой видимости. Запуск БЛА осуществляется с катапульты, посадка с применением парашюта и надувных камер. Для управления требуется расчет из трех человек.