Невский ССЗ передал заказчику танкер "Академик Пашин"

Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года.

ЦАМТО, 27 декабря. Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в ОСК) передал заказчику средний-морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин".

Средний-морской танкер "Академик Пашин" способен без швартовки к другому теплоходу передавать или принимать несколько видов жидких грузов: дизельное топливо, мазут, керосин, масло, воду. Судно также осуществляет прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов (продовольствия, шкиперского и технического имущества) с помощью системы траверзной передачи грузов в море.

Функциональные возможности танкера позволяют ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на левый/ правый борт или кильватерным способом.

Это самое большое судно, когда-либо спускавшееся на воду за более чем столетнюю историю предприятия. Танкер предназначен для обеспечения кораблей ВМФ.

Танкер "Академик Пашин" сегодня не имеет аналогов в нашей стране.

Танкер назван в честь выдающегося отечественного инженера-кораблестроителя, Героя Российской Федерации, академика РАН Валентина Михайловича Пашина, более 20 лет возглавлявшего ЦНИИ имени А.Н.Крылова.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".