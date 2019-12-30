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ЦАМТО

Невский ССЗ передал заказчику танкер "Академик Пашин"

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Танкер "Академик Пашин" проекта 23130
Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года.
Источник изображения: Строгий / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 27 декабря. Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в ОСК) передал заказчику средний-морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин".

Средний-морской танкер "Академик Пашин" способен без швартовки к другому теплоходу передавать или принимать несколько видов жидких грузов: дизельное топливо, мазут, керосин, масло, воду. Судно также осуществляет прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов (продовольствия, шкиперского и технического имущества) с помощью системы траверзной передачи грузов в море.

Функциональные возможности танкера позволяют ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на левый/ правый борт или кильватерным способом.

Это самое большое судно, когда-либо спускавшееся на воду за более чем столетнюю историю предприятия. Танкер предназначен для обеспечения кораблей ВМФ.

Танкер "Академик Пашин" сегодня не имеет аналогов в нашей стране.

Танкер назван в честь выдающегося отечественного инженера-кораблестроителя, Героя Российской Федерации, академика РАН Валентина Михайловича Пашина, более 20 лет возглавлявшего ЦНИИ имени А.Н.Крылова.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
ЦНИИ им. Крылова
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