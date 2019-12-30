Войти
Военное обозрение

Борисов: Работы по развитию российской группировки военных спутников сорваны

546
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную и космическую сферы, заявил, что обновление военной космической группировки в 2019 году сорвано. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор

- заявил Борисов, добавив, что к 20 января о причинах срыва работ по обновлению российской группировки военных спутников доложат президенту России Владимиру Путину.

Вице-премьер рассказал, что в декабре на совещании в Сочи обсуждалось состояние космической группировки Минобороны и было дано поручение создать специальную комиссию для установления причины срывов.

На сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Министерства обороны (...) даны поручения создать комиссию, она уже работает, и не позднее 20 января доложит президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ

- отметил он.

Также Борисов раскритиковал российскую ракетно-космическую отрасль в целом и назвал ее единственным достижением за 2019 год безаварийность космических пусков.

Безусловно, в течение текущего года было много критических высказываний в сторону руководства и отрасли в целом. Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации. Скажем, среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации

- подчеркнул он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Похожие новости
20.09.2018
Президенту РФ продемонстрировали бронемашину "Астейс" и электромотоциклы производства концерна "Калашников"
13.03.2018
Минобороны заключило контракт на производство системы "Авангард"
25.05.2017
Экипировка "Ратник" прошла испытания в Сирии
20.04.2016
Рычаги прорывных технологий
15.01.2013
Четыре флота в одной Средиземке
20.01.2009
Авиастроители испытывают терпение Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов
  • 30.12 16:47
  • 1
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"