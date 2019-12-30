Борисов: Работы по развитию российской группировки военных спутников сорваны

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Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную и космическую сферы, заявил, что обновление военной космической группировки в 2019 году сорвано. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор

- заявил Борисов, добавив, что к 20 января о причинах срыва работ по обновлению российской группировки военных спутников доложат президенту России Владимиру Путину.

Вице-премьер рассказал, что в декабре на совещании в Сочи обсуждалось состояние космической группировки Минобороны и было дано поручение создать специальную комиссию для установления причины срывов.

На сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Министерства обороны (...) даны поручения создать комиссию, она уже работает, и не позднее 20 января доложит президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ

- отметил он.

Также Борисов раскритиковал российскую ракетно-космическую отрасль в целом и назвал ее единственным достижением за 2019 год безаварийность космических пусков.

Безусловно, в течение текущего года было много критических высказываний в сторону руководства и отрасли в целом. Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации. Скажем, среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации

- подчеркнул он.