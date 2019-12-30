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Военно-промышленный курьер

Японcкий эсминец принесет в Персидский залив "мир и процветание"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Япония отправит военный корабль и патрульные самолёты для защиты торговых судов страны на Ближнем Востоке, поскольку ситуация в регионе, из которого она получает почти 90% своего импорта сырой нефти, остаётся нестабильной, заявил официальный представитель японского правительства.

В соответствии с планом, утверждённым кабинетом премьер-министра Синдзо Абэ, в рамках военно-морской миссии будет направлен эсминец с вертолётом на борту и два патрульных самолёта P-3C, предназначенные для обеспечения безопасного прохода японских судов через международные воды Ближневосточного региона. 

Если возникнут какие-либо чрезвычайные ситуации, министр обороны Японии издаст специальный приказ, позволяющий военным страны использовать оружие для защиты кораблей, "находящихся в опасности".

"Мир и стабильность на Ближнем Востоке чрезвычайно важны для мира и процветания международного сообщества, включая Японию", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга, цитирует Reuters портал Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
P-3 Orion
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