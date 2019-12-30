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Для самолета МС-21 готовят российский двигатель

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Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что отечественный двигатель ПД-14 получил сертификат типа в 2018 году, в 2020 году запланированы испытания на самолёте. Самолёт собирают в Иркутске, два двигателя на него установят в середине 2020 года. После этого начнётся программа испытаний, в ней предусмотрено около 400 полётов.

"В 2022 году, я надеюсь, мы будем иметь сертификат на российский самолет с российским двигателем ПД-14", - сказал Слюсарь.

Самолет среднемагистрального класса МС-21 проходит сертификационные испытания. Ожидается, что его поставки коммерческим заказчикам начнутся во второй половине 2021 года. Пока самолёт оснащен американскими двигателями, отмечает Регнум.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
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ОАК
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Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
МС-21
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