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Российская газета

США планируют испытать перспективное гиперзвуковое оружие

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Источник изображения: Ministerie van Defensie/Jan Kees de Meester

Министерство обороны США проведет испытания перспективной ракеты, которая в состоянии развивать гиперзвуковую скорость. Пентагон уже заявил об этом и ищет специалистов, готовых этим заняться.

В качестве одного из главных требований - достаточные технические возможности для испытания гиперзвукового модуля проекта под названием Hypersonic Test Engineering, Mission Planning and Systems (HyTEMPS) и наличие специалистов, обязательно граждан США. Об этом пишет издание Defence Blog. Стоимость контракта - порядка 100 миллионов долларов.

Американское военное ведомство предполагает, что боевая часть перспективной гиперзвуковой ракеты будет двигаться со скоростью свыше 5 чисел Маха, иметь высокую точность и дальность действия. Она сможет конкурировать с потенциальными угрозами и опережать их.

Армия США планирует получить первый экспериментальный опытный образец оружия большой дальности к 2023 году. Новая система должна быть оснащена гиперзвуковыми ракетами, которые в состоянии лететь со скоростью свыше 3 800 миль в час. Издание пишет о преимуществах гиперзвуковых ракет: они достигают верхних слоев земной атмосферы и остаются за пределами зоны действия систем противовоздушной и противоракетной обороны до тех пор, пока не будут готовы нанести удар. А к этому моменту уже будет поздно реагировать. Сверхточная, сверхбыстрая, маневренная и живучая гиперзвуковая ракета может ударить в любую точку мира за считанные минуты.


Светлана Цыганкова

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Страны
США
Компании
ST Engineering
Проекты
ГЗЛА
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