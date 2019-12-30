Войти
Российская газета

МиГ-27 сняли с вооружения в Индии после 35 лет службы

740
0
0
Источник изображения: rg.ru

Индийские военно-воздушные силы вывели из эксплуатации последнюю эскадрилью истребителей-бомбардировщиков МиГ-27.

По советской лицензии эти крылатые боевые машины, получившие название "Бахадур" ("Храбрец"), начали собирать в стране более трех десятков лет назад. Всего, по разным данным, было изготовлено около двухсот самолетов.

"Двадцать седьмые" ценили за мощное вооружение, которое включало 30-мм шестиствольную пушку ГШ-6-30А с боекомплектом в 260 снарядов. Также могли подвешиваться контейнеры с 23-мм скорострельными орудиями.

Ракетное вооружение для ударов по земле было представлено управляемыми Х-23М, Х-25 и Х-29 различных модификаций. С радиолокационными средствами противника вели борьбу ракеты Х-27ПС. В режиме "воздух-воздух" могли работать Р-60 с инфракрасными головками самонаведения.

Неуправляемые ракеты насчитывали нескольких типов: от компактных С-5 до более крупных С-8 и мощных С-13 или С-24. Вес последней достигает 235 кг, а ее боевой части - 123 кг.

МиГ-27 мог брать до восьми 500-кг авиабомб, а также кассеты и зажигательные баки. Сообщалось, что он мог быть использован как носитель тактического ядерного оружия, которое создано в этой стране.

Взлетный вес достигает 20 500 кг. Максимальная скорость полета - более 1 800 км/ч. Потолок - 15 600 м. Дальность полета -1 800 км.

Ударные возможности этого истребителя-бомбардировщика были успешно испытаны в 1999 году во время так называемой "Каргильской войны" -пограничного конфликта с Пакистаном.

До декабря текущего года Индия была единственной страной в мире, эксплуатировавшей самолеты данного типа.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
МиГ-27
С-13
С-8
Х-25
Х-29
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
20.05.2019
И снова МиГ
05.04.2019
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
20.03.2019
Индия боится военно-воздушной победы над Пакистаном
04.07.2011
Ожидаемый и закономерный провал ГПВ-2020
28.01.2011
Дружба как прикрытие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов
  • 30.12 16:47
  • 1
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"