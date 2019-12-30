Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере

В 2019 году Россия выполнила чуть больше половины запланированных космических пусков. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" 27 декабря.

"Причины разные. В том числе и недостатки в организации работы", — цитирует вице-премьера "Интерфакс".

Среди успехов отрасли Борисов отметил отсутствие аварий при запусках. Это, по его словам, "уже плюс".

Ранее 27 декабря "Роскосмос" опубликовал отчет, из которого следует, что 2019 стал первым безаварийным годом за 16 лет.

Всего в 2019 году выполнено 25 запусков. 13 ракет стартовали с Байконура, восемь — с Плесецка, три — с Куру, один — с космодрома Восточный.

Россия заняла третье место в мире по количеству пусков, уступив Китаю (33 запуска, в том числе 31 успешный; в последние дни года планируется еще два старта) и США (27 запусков).