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Известия.ru

Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2019 году Россия выполнила чуть больше половины запланированных космических пусков. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" 27 декабря.

"Причины разные. В том числе и недостатки в организации работы", — цитирует вице-премьера "Интерфакс".

Среди успехов отрасли Борисов отметил отсутствие аварий при запусках. Это, по его словам, "уже плюс".

Ранее 27 декабря "Роскосмос" опубликовал отчет, из которого следует, что 2019 стал первым безаварийным годом за 16 лет.

Всего в 2019 году выполнено 25 запусков. 13 ракет стартовали с Байконура, восемь — с Плесецка, три — с Куру, один — с космодрома Восточный.

Россия заняла третье место в мире по количеству пусков, уступив Китаю (33 запуска, в том числе 31 успешный; в последние дни года планируется еще два старта) и США (27 запусков).

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
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Проекты
Байконур
Восточный Космодром
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4 комментария
№1
30.12.2019 05:44
Цитата, q
Россия заняла третье место в мире по количеству пусков, уступив Китаю (33 запуска, в том числе 31 успешный; в последние дни года планируется еще два старта) и США (27 запусков).
Остаётся загадкой, откуда журналисты берут информацию.
Вообще-то Россия заняла в этом году ВТОРОЕ место в мире по количеству пусков - 22 национальных запуска плюс три запуска "Союзов" с Куру. У китая 34 запуска. У США - 21.
0
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№2
30.12.2019 07:32
Цитата, q
Среди успехов отрасли Борисов отметил отсутствие аварий при запусках. Это, по его словам, "уже плюс".
В наших реалиях это большой плюс.
+1
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№3
30.12.2019 08:39
Цитата, LEO101 сообщ. №1
Остаётся загадкой, откуда журналисты берут информацию.
Видимо основной идеей статьи является не приводимая информация и ее источники, а подчеркивание т.н. „недостаточной организации“.
0
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№4
30.12.2019 09:15
Ура, выдающиеся менеджеры работают в полную силу, а если на чистоту, это отражение всего того бардака в экономике, кадрах, внутренней политики который существует в стране. Красиво говорить, болтать, рассказывать сказки они умеют и гробить и грабить это они  тоже умеют.БОЛОТО.
-1
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